Гвардиола рассказал о ближайших планах

В воскресенье «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Ноттингем Форест» со счётом 2:0. После игры главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу ближайших планов.

«Впереди у нас два-три выходных – ребята должны отдохнуть и освежиться. Затем мы должны тренироваться и развлекаться, а дальше будем готовиться к следующей игре против «Вулверхэмптона», - сказал Гвардиола BBC Match of the Day.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном» пройдёт в субботу, 4 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.