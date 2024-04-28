Гвардиола оценил возвращение Холанна

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу возвращения в строй Эрлинга Холанна. Норвежский нападающий в воскресной игре Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» вышел на замену и смог забить гол. «Горожане» отпраздновали гостевую победу со счётом 2:0.

«Важно, что он вернулся и сделал то, что сделал. Кевин нашёл его, и это было действительно хорошее завершение. Он не был готов сыграть 90 минут, но ему было приятно вернуться на поле», - сказал Гвардиола BBC Match of the Day.

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 4 мая, - против «Вулверхэмптона» на своём поле.