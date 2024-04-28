Нуну Санту – о поражении от «Манчестер Сити»: «Мы провели хороший матч»

Главный тренер «Ноттингем Форест» подвёл итоги матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

- Мы определённо провели хороший матч. Но когда «Манчестер Сити» выходит вперёд, очень сложно находить и использовать свои шансы, потому что они держат мяч и не дают создать много моментов у своих ворот. Но ребята работали очень усердно, горжусь командой, - сказал специалист на пресс-конференции.

«Ноттингем Форест» имеет в своей копилке 26 баллов и занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Сити» с 79 очками идёт вторым.