Гвардиола высказался о давлении в борьбе за титул АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, тяжело ли играть после победы конкурента в борьбе за титул Премьер-лиги.

Напомним, что в воскресенье «Арсенал» обыграл на выезде «Тоттенхэм» (3:2), после чего «Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0).

«Давление зависит от того, как ты играешь. Если ты играешь хорошо и контролируешь игру, люди говорят, что ты не чувствуешь давления. А если ты играешь плохо, люди говорят, что ты чувствуешь давление», - сказал Гвардиола BBC Match of the Day.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 4 мая – против «Вулверхэмптона».