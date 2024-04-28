Гвардиол: «Очень важные три очка»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол подвёл итоги матча чемпионата Англии против клуба «Ноттингем Форест».

Напомним, встреча завершилась победой «горожан» со счётом 2:0, Гвардиол появился на поле с первых минут и отметился одним забитым мячом. К слову, этот гол стал третьим для хорватского футболиста за последние 19 дней, до этого он не забивал в составе «Манчестер Сити»

- Это был тяжёлый матч, особенно из-за того, что поле было очень сухим. Это очень важные три очка.

Мой гол? Я не ожидал, что забью, я просто оказался в хорошей позиции. Впереди у нас четыре финала, нужно быть сосредоточенными, - сказал хорват по окончании встречи.

«Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на одно очко, имея при этом матч в запасе.