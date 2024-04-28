Гвардиола прокомментировал победу над «Ноттингем Форест»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после гостевой победы над «Ноттингем Форест» (2:0) в Премьер-лиге.

«Это была трудная игра, «Ноттингем» играл храбро. У них быстрые игроки с высоким качеством, поэтому мы нашли возможность забить, когда игра шла 10 против 11. Это большая победа, поскольку мы провели много игр. Теперь у нас есть целая неделя на восстановление.

Игра изменилась, когда Бернарду Силва перешёл в центр и сделал много передач. Было сложно, потому что соперник действовал жёстко и агрессивно. На данном этапе в АПЛ очень тяжёлые игры», - сказал Гвардиола Sky Sports.