Рой Кин считает, что «Манчестер Сити» выиграет все оставшиеся матчи в АПЛ

По мнению бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» станет чемпионом в этом сезоне чемпионата Англии.

В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы на выезде обыграла «Ноттингем Форес» со счётом 2:0, голами в составе «горожан» отметились Йошко Гвардиол и Эрлинг Холанн. В активе «Манчестер Сити» 79 баллов, отставание от лидирующего «Арсенала» составляет в одно очко, при этом команда Гвардиолы имеет один матч в запасе.

- «Манчестер Сити» умеет побеждать даже тогда, когда их футболисты не в самой лучшей форме, либо если игра идёт не по плану. Если до этого я думаю, что они оступятся, то теперь считаю, что «Ман Сити» победит во всех оставшихся матчах, - цитирует Кина Sky Sports.