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​Ираола: «Мы сыграли полноценный матч»

28 Апреля 2024 • 20:57 Комментировать
Борнмут
3:0
Брайтон

В Англии проходят матчи 35-го тура АПЛ, «Борнмут» добыл крупную победу над «Брайтоном», забив тому три безответных мяча. Испанский наставник «Борнмута» Андони Ираола очень доволен итогами матча, он считает, что его подопечные сыграли полноценный матч:

- Мы сыграли полноценный матч, я очень счастлив, потому что против «Брайтона» играть непросто. Мы были быстры и опасны в переходах от обороны к атаке, мы использовали пространство, мне всё это очень понравилось, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.

В результате успеха «Борнмут» закрепился на десятой строчке в турнирной таблице и уже установил свой рекорд по очкам за сезон в АПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
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