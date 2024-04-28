«Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки АПЛ

28 апреля «Арсенал» и «Манчестер Сити» победили в своих матчах 35-го тура Английской премьер-лиги. «Ливерпуль» в своей игре против «Вест Хэма» сыграл вничью (2:2) и выбыл из чемпионской гонки.

Суперкомьютер Opta обновил шансы команд на победу в чемпионате Англии. Искусственный интеллект вычислил, что победителем АПЛ с вероятностью в 67,4% станет «Манчестер Сити». Шанс на победу «горожан» в чемпионате Англии выше, чем у «Арсенала» в два раза – 32,5%.

У «Ливерпуля» больше не осталось шансов. Зато вероятность занять второе место равна 2,5%, зато третье место команда себе практически гарантировала – 97,3.