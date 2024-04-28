Холанн высказался после победы над «Ноттингем Форест»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал комментарий после гостевой победы над «Ноттингем Форест» со счётом 2:0. Норвежец вернулся на поле после повреждения – Холанн вышел на замену и смог забить.

«Это важная победа, и неважно, как мы её добились. Было приятно вернуться. Мы знали, что это будет борьба, и поле было не из самых лёгких для игры. Но мы не можем жаловаться. Мы победили, и что и хотели сделать», - сказал Холанн Sky Sportrs.

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 4 мая, - против «Вулверхэмптона» на своём поле. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.