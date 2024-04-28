Гвардиола – пятый тренер, который провёл 300 игр в АПЛ с одной командой

В субботу вечером «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Ноттингем Форест» со счётом 2:0. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы продолжает быть главным претендентом на титул – по потерянным очкам она опережает «Арсенал».

Для Хосепа Гвардиолы матч в Ноттингеме стал 300-м в Премьер-лиге. Испанец стал лишь пятым тренером, который провёл 300 игр в АПЛ с одной командой. Ранее эту отметку покоряли Арсен Венгер (828 игр с «Арсеналом»), Алекс Фергюсон (810 игр с «Манчестер Юнайтед»), Дэвид Мойес (427 игр с «Эвертоном») и Юрген Клопп (331 игра с «Ливерпулем»).

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 4 мая, - против «Вулверхэмптона»,