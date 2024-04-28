​Уоддл: «Альварес не так грозен, как Холанн»

В Англии проходят матчи 35-го тура АПЛ, «Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест», а один из голов забил Эрлинг Холанн, вернувший себе первую строчку в споре бомбардиров высшей лиги английского чемпионата. Бывший игрок английской сборной Крис Уоддл сравнил эффективность Холанна с аргентинским чемпионом мира Хуланом Альваресом. И сравнение оказалось не в пользу аргентинца:

- Хулиан Альварес работает в поте лица, очевидно, но сравнение с Холанном он проигрывает. Он не так опасен у чужих ворот, как Холанн, - цитирует слова Уоддла BBC Sport.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года.