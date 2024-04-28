«Ноттингем Форест» не смог остановить «Манчестер Сити»

В отличие от «Ливерпуля» «Манчестер Сити» идёт без потерь в чемпионате Англии и остаётся в чемпионской гонке. В 35-м туре «горожане» гостили у «Ноттингем Форест». Кевин де Брёйне сходу начал пристреливаться, но его удар с трудом был парирован. Он же стал ассистентом после подачи углового к ближней штанге, туда ворвался Йошко Гвардиол и головой забил в ближнюю девятку - 0:1. Перед перерывом корнер у других ворот, серия отскоков, и Джейсон Мурильо пяткой направил мяч в перекладину. Де Брёйне снова стрелял с игры, и удар со средней дистанции с трудом был парирован. Вышедший на замену Эрлинг Холанн оторвался от опекуна и в штрафной попал в дальний нижний угол - 0:2.

«Сити» уступает «Арсеналу» одно очко, имея матч в запасе. Соперник же всего в очке над зоной вылета.