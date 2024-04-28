Артета поддержал вратаря «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре вратаря команды Давида Райи.

— Нам повезло, что у нас есть Давид. Да, он допустил ошибку, но после этого он показал выдающуюся игру! Он сказал, что этот момент на его совести, но он продолжает идти вперед, — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Сегодня, 28 апреля «Арсенал» одолел на чужом поле «Тоттенхэм» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 3:2.

В текущем сезоне 28-летний Райя провел 38 матчей во всех турнирах, пропустил 30 мячей и 18 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.