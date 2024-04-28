Постекоглу: «У нас есть много проблем, которые вызывают беспокойство»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о матче с «Арсеналом».

Встреча прошла в воскресенье в рамках 35-го тура АПЛ и завершилась победой команды Микеля Артеты со счётом 3:2. После первого тайма «канониры» вели 3:0, но во втором тайме не смогли забить, пропустив два мяча.

- Мы позволили «Арсеналу» слишком легко добираться до наших ворот в первом тайме, на таком уровне такого быть не должно, и мы поплатились за это. У нас есть много проблем, которые вызывают беспокойство, - цитирует специалиста ВВС.

«Тоттенхэм» имеет в своём активе 60 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре «шпоры» на выезде сыграют против «Челси», матч пройдёт 2 мая и начнётся в 21:30 по московскому времени.