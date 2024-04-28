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Артета: «Надеюсь, болельщики насладятся прекрасным вечером»

28 Апреля 2024 • 19:16 Комментировать
Тоттенхэм
2:3
Арсенал

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после победы над «Тоттенхэмом» в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла 28 апреля и завершилась победой «канониров» со счётом 3:2.

- Я очень доволен этой победой, сегодня нам есть, чем гордиться, этот день очень важен для наших болельщиков. Надеюсь, они смогут насладиться прекрасным вечером, - сказал Артера на пресс-конференции.

«Арсенал» набрал 80 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, при этом у «Манчестер Сити», который идёт на втором месте, два матча в запасе.


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