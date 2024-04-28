«Арсенал» впервые за 36 лет выиграл два гостевых дерби подряд против «Тоттенхэма»

В воскресенье «Арсенал» добился важной победы над «Тоттенхэмом» в дерби северного Лондона со счётом 3:2. В прошлом сезоне Премьер-лиги «канонирам» тоже удалось набрать три очка на поле «шпор» - тогда после финального свистка на табло горели 0:2.

Как сообщает Squawka, «Арсенал» выиграл два подряд гостевых дерби против «Тоттенхэма» впервые за 36 лет. Даже во времена Арсена Венгера «канонирам» не удавалось обыграть «шпор» на выезде в двух играх кряду.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице. Второй «Манчестер Сити» отстаёт от команды Артеты на четыре очка, но при этом провёл на два матча меньше.