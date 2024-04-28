Постекоглу: «Игру судят не на поле, а в другом месте»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу не сильно доволен работой системы ВАР. По словам специалиста, он даже перестал праздновать забитые голы своей команды.

«ВАР? Игру судят не на поле, а где-то в другом месте. Поэтому я больше не праздную голы. Мне это не нравится, но я должен принимать это, как и все остальные», - слова Постекоглу приводит в социальных сетях журналист Мигель Делани.

Напомним, что в воскресенье «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» в дерби северного Лондона со счётом 2:3. На текущий момент «шпоры» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.