​«Брайтон» забил в апреле лишь один мяч - да и то был автогол

В Англии проходят матчи 35-го тура АПЛ, «Борнмут» принимал дома «Брайтон» и нанёс тому крупное поражение, забив три безответных мяча. Это был последний матч «Брайтона» в апреле, и он подвёл черту под очень грустной статистикой - оказывается, за весь апрель команда Роберто де Дзерби забила лишь один мяч, да и тот оказался автоголом в игре с «Бёрнли».

Это очень неприятная тенденция для команды, которая при де Дзерби всё время славилась своими выдающимися атакующими качествами. В следующем туре чемпионата «Брайтон» примет в домашнем матче «Астон Виллу». Это случится пятого мая.