Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола объяснил отсутствие Фодена в заявке «Манчестер Сити»

28 Апреля 2024 • 18:25 Комментировать
Ноттингем Форест
0:1
Манчестер Сити
1 11.00 X 5.80 2 1.30
перерыв

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». В заявку «горожан» не попал в атакующий полузащитник Фил Фоден, который в последние недели находился в отличной форме. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий на этот счёт.

«Фоден не готов, он заболел. Он не чувствовал себя комфортно, поэтому вернулся в Манчестер», - слова Гвардиолы приводятся на страницах сайта BBC.

Следить за матчем чемпионата Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Фил Фоден ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Апреля
18:25
Гвардиола объяснил отсутствие Фодена в заявке «Манчестер Сити»
17:32
Холанн – в запасе: «Манчестер Сити» объявил состав на игру с «лесниками»
02:27
Ноттингем Форест - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Апреля
14:41
Прогноз на точный счёт матча Ноттингем Форест — Манчестер Сити чемпионата Англии — 28 апреля 2024
10:15
Гвардиола отпустит Бернарду Силву в «Барселону», если игрок попросит
26 Апреля
23:49
Ставка и прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити АПЛ — 28 апреля 2024
18:14
Гвардиола: «За восемь лет у «Манчестер Сити» стало больше фанатов»
16:45
Гвардиола: «Я никогда не говорил о судьях – я не трачу время зря» 2
11:13
«Ньюкасл» сообщил двум топ-клубам АПЛ, что выслушает предложения по Гимараэсу
09:46
«Барселона» сомневается, что за Бернарду Силву стоит платить 60 миллионов евро 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Ракитич ответил, почему «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов после 2015 года «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» на чемпионство
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
3
0
2.17 3.50 3.05
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
2
3
3.05 3.55 2.18
Видео
Перерыв
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
1
9.00 6.00 1.26
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
19:16 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Надеюсь, болельщики насладятся прекрасным вечером»
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» впервые за 36 лет выиграл два гостевых дерби подряд против «Тоттенхэма»
18:51 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Игру судят не на поле, а в другом месте»
18:28 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» забил в апреле лишь один мяч - да и то был автогол
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил отсутствие Фодена в заявке «Манчестер Сити»
18:22 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Знаем, что победа над «Арсеналом» значит для болельщиков» 2
18:19 · Англия. Премьер-лига
Две команды АПЛ вышли в Лигу чемпионов
18:14 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» установил личный рекорд по количеству очков
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» упрочил лидерство, хотя едва не упустил, казалось, верную победу в битве с «Тоттенхэмом» 5
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» устроил разгром «Брайтону», почти не контролируя мяч
17:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг вспомнил неудачный сезон «Манчестер Юнайтед» при Фергюсоне
17:48 · Англия. Премьер-лига
Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа
17:32 · Англия. Премьер-лига
Холанн – в запасе: «Манчестер Сити» объявил состав на игру с «лесниками»
17:23 · Англия. Премьер-лига
Роль Слота в «Ливерпуле» будет отличаться от роли Клоппа – раскрыта разница слухи
Все новости
Рекомендуем