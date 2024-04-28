Гвардиола объяснил отсутствие Фодена в заявке «Манчестер Сити»

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». В заявку «горожан» не попал в атакующий полузащитник Фил Фоден, который в последние недели находился в отличной форме. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий на этот счёт.

«Фоден не готов, он заболел. Он не чувствовал себя комфортно, поэтому вернулся в Манчестер», - слова Гвардиолы приводятся на страницах сайта BBC.

Следить за матчем чемпионата Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.