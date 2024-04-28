Сака: «Знаем, что победа над «Арсеналом» значит для болельщиков»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и завершилась победой команды Микеля Артеты со счётом 3:2.

- Это большое дерби, «Тоттенхэм» не хотел уступать на своём поле. Я горжусь ребятами – нам удалось победить и набрать три очка. Нам нужно сохранять спокойствие, но мы знаем, что эта победа значит для наших болельщиков, - сказал футболист по окончании встречи.

«Арсенал» имеет в своём активе 80 баллов и лидирует в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 60 баллами идёт на пятом месте.