Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Автогол Хёйбьерга, ляп Райи и привоз пенальти от Райса: «Арсенал» с 3:0 едва не устроился с «Тоттенхэмом» на ничью

28 Апреля 2024 • 18:21 Комментировать
Тоттенхэм
2:3
Арсенал

В 35-м туре чемпионата Англии состоялось Северолондонское дерби «Тоттенхэма» и «Арсенала». «Канонирам» надо было побеждать в свете борьбы за чемпионство с «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Тоттенхэм2:3Арсенал
  15'Хёйбьерг Пьер-Эмиль (0:1)
  27'Сака Букайо (0:2)
  38'Хаверц Кай (0:3)
(1:3) Ромеро Кристиан64'  
(2:3) Хын Мин Сон87'  
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро КристианВан де Вен МиккиДэвис Бен  81' 88' (Ло Чельсо Джовани ( 88') Хёйбьерг Пьер-Эмиль 64' (Биссума Ив ( 64') Бентанкур Родриго 46' (Сарр Пап Матар ( 46') Кулушевски Деян  77'Мэддисон Джеймс 64' (Ришарлисон ( 64') Вернер Тимо 31' (Джонсон Бреннан ( 31') Хын Мин Сон
Запасные: Дрэгушин РадуХиль БрианЭмерсон ЖуниорОстин Брендон
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосТомиясу ТакэхироЭдегор Мартин 89' (Кивёр Якуб ( 89') Парти Томас  83'Райс ДекланСака БукайоХаверц КайТроссар Леандро 63' (Мартинелли Габриэл ( 63')
Запасные: Виейра ФабиуНкетиа ЭддиЖоржиньо IIТимбер ЮрриенРемсдейл АаронСмит-Роу ЭмильЖезус ГабриэльЗинченко Александр
28 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

В предыдущем матче «Арсенал» играючи разобрался с «Челси». Если дубля Кая Хаверца ещё можно было ожидать, то дубль Бен Уайта, конечно, стал откровением. Плюс ещё гол Леандро Троссара. Со счётом 5:0 «канониры» разнесли «синих».

«Тоттенхэм» в прошлом матче, наоборот, проиграл крупно. «Шпоры» в минувший уик-энд встречались с «Ньюкаслом», который отправил в их ворота четыре безответных матча. «Лилейно-белым» недоставало семи очков до «Астон Виллы», сыгравшей на три матча больше.

В первом тайме отчётной встречи «Тоттенхэм» много контролировал мяч, но счёт на табло к перерыву оказался для команды Постекоглу весьма разочаровывающим. На четырнадцатой минуте гости, казалось, забили гол ударом Хаверца, но офсайд там был у Эдегора.

Впрочем, совсем скоро «Арсенал» забил легитимно. Сака сделал подачу справа с углового к ближней штанге, а Хёйбьерг головой переправил мяч в свои ворота (0:1). Хозяева ответили двумя навесами Мэддисона слева и ударами Ромеро головой рядом со створом и в каркас ворот.

Новый угловой был у «Тоттенхэма» на левом фланге, после него Педро Порро пробил издали. Рикошет – и подхвативший мяч Микки ван де Вен упаковал сферу в ворота. Видеоассистенты просмотрели видеоповтор и нашли положение «вне игры».

«Арсенал» быстро качнул маятник в другую сторону. Кулушевски и Мэддисон упали в чужой штрафной – без последствий. Дальше пошла контратака «канониров», Хаверц отдал пас Саке, и тот из зоны правого инсайда поразил дальний угол (0:2).

На 38-й минуте преимущество «канониров» в счёте стало крупным. Деклан Райс навесил слева с углового, а Кай Хаверц беспрепятственно головой послал мяч в сетку (0:3). К этому времени «Тоттенхэм» играл уже без заменённого из-за травмы Вернера.

В конце тайма Сон открылся по центру под диагональ справа от Порро и где-то с линии штрафной запустил мяч над перекладиной. На первых минутах после перерыва неточными ударами со второго этажа обменялись Томиясу и Ромеро.

Троссар слева выдал мяч в центр на Саку, чей удар потащил ногой Викарио. Вообще-то «Арсенал» взял игру под свой контроль, однако не добил соперника, в отличие от матча с «Челси». «Канониры» сами позволили «шпорам» вернуться в игру.

Давид Райя просто подарил мяч от своих ворот Кристиану Ромеро, и тот поразил левый угол (1:3). Через десять минут Деклан Райс в собственной штрафной ударил по ноге Бену Дэвису. Главный арбитр Майкл Оливер поглядел видеоповтор и указал на точку.

Сон пробил с одиннадцатиметрового в левый угол на средней высоте, и Райя до мяча не добрался (2:3). В концовке «Тоттенхэм» устроил навал на ворота «Арсенала», и гостям в какой-то мере повезло не упустить победу в Северолондонском дерби.

«Арсенал» набрал 80 очков. «Манчестер Сити», у которого пока ещё 76 баллов и на два матча меньше, вот-вот сыграет против «Ноттингем Форест». А «Тоттенхэм» уступает «Астон Вилле» четвёртое место уже и по потерянным баллам.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон

Новости по матчу

Сегодня, 28 Апреля
19:16
Артета: «Надеюсь, болельщики насладятся прекрасным вечером»
19:03
«Арсенал» впервые за 36 лет выиграл два гостевых дерби подряд против «Тоттенхэма»
18:51
Постекоглу: «Игру судят не на поле, а в другом месте»
18:22
Сака: «Знаем, что победа над «Арсеналом» значит для болельщиков» 2
18:21
Автогол Хёйбьерга, ляп Райи и привоз пенальти от Райса: «Арсенал» с 3:0 едва не устроился с «Тоттенхэмом» на ничью
18:19
Две команды АПЛ вышли в Лигу чемпионов
17:59
«Арсенал» упрочил лидерство, хотя едва не упустил, казалось, верную победу в битве с «Тоттенхэмом» 5
16:47
«Тоттенхэм» потерял Вернера в дерби с «Арсеналом»
15:30
«Тоттенхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
15:27
«Тоттенхэм» и «Арсенал» озвучили составы на дерби
02:22
Тоттенхэм - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Апреля
19:24
Ставка и прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал чемпионата Англии — 28 апреля 2024
15:58
Артета высказался о консультациях с Венгером
14:17
Прогноз на точный счёт матча Тоттенхэм — Арсенал чемпионата Англии — 28 апреля 2024
11:06
Защитник «Фулхэма» Адарабиойо может уйти на повышение, он интересен трём клубам
10:49
«Дженоа» будет требовать за Гудмундссона 40 миллионов евро
09:55
«Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов 1
02:42
Постекоглу получит значительные средства на трансферы, даже если «Тоттенхэм» не попадёт в Лигу чемпионов 1
00:58
Постекоглу: «Тоттенхэм» должен сам претендовать на чемпионство, а не мешать выиграть титул другим»
26 Апреля
23:17
Ставка и прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал АПЛ — 28 апреля 2024
19:04
Постекоглу: «Арсенал» определил, что Артета именно тот человек, который поведёт клуб вперёд»
16:31
Артета оценил работу Постекоглу в «Тоттенхэме»
16:17
Артета перед дерби высказался о борьбе за титул АПЛ 1
16:10
Постекоглу высказался перед дерби с «Арсеналом» 1
12:24
Форвард «Дженоа» Гудмундссон рассказал, где хочет продолжить карьеру
11:13
«Ньюкасл» сообщил двум топ-клубам АПЛ, что выслушает предложения по Гимараэсу
10:50
«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ещё один клуб АПЛ интересуются левым защитником «Жироны»
10:34
Гудмундссон интересен трём топ-клубам
00:54
Де Брёйне оценил шансы «Манчестер Сити» в борьбе с «Арсеналом» и «Ливерпулем»
25 Апреля
13:01
«Ньюкасл» опережает «Арсенал» и «Челси» в гонке за центральным защитником «Спортинга»
24 Апреля
11:27
Зиркзее интересен трём топ-клубам, игрок уже сделал выбор 1
22 Апреля
18:52
Артета: Эдегор ежедневно оказывает на «Арсенал» огромное влияние
21 Апреля
02:35
Удоги не поможет сборной Италии на Евро-2024 из-за травмы
20 Апреля
23:36
«Тоттенхэм» потерял основного защитника до конца сезона
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Ракитич ответил, почему «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов после 2015 года «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» на чемпионство
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
3
0
2.17 3.50 3.05
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
2
3
3.05 3.55 2.18
Видео
Перерыв
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
1
9.00 6.00 1.26
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
19:16 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Надеюсь, болельщики насладятся прекрасным вечером»
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» впервые за 36 лет выиграл два гостевых дерби подряд против «Тоттенхэма»
18:51 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Игру судят не на поле, а в другом месте»
18:28 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» забил в апреле лишь один мяч - да и то был автогол
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил отсутствие Фодена в заявке «Манчестер Сити»
18:22 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Знаем, что победа над «Арсеналом» значит для болельщиков» 2
18:19 · Англия. Премьер-лига
Две команды АПЛ вышли в Лигу чемпионов
18:14 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» установил личный рекорд по количеству очков
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» упрочил лидерство, хотя едва не упустил, казалось, верную победу в битве с «Тоттенхэмом» 5
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» устроил разгром «Брайтону», почти не контролируя мяч
17:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг вспомнил неудачный сезон «Манчестер Юнайтед» при Фергюсоне
17:48 · Англия. Премьер-лига
Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа
17:32 · Англия. Премьер-лига
Холанн – в запасе: «Манчестер Сити» объявил состав на игру с «лесниками»
17:23 · Англия. Премьер-лига
Роль Слота в «Ливерпуле» будет отличаться от роли Клоппа – раскрыта разница слухи
Все новости
Рекомендуем