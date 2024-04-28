Автогол Хёйбьерга, ляп Райи и привоз пенальти от Райса: «Арсенал» с 3:0 едва не устроился с «Тоттенхэмом» на ничью

В 35-м туре чемпионата Англии состоялось Северолондонское дерби «Тоттенхэма» и «Арсенала». «Канонирам» надо было побеждать в свете борьбы за чемпионство с «Манчестер Сити».

В предыдущем матче «Арсенал» играючи разобрался с «Челси». Если дубля Кая Хаверца ещё можно было ожидать, то дубль Бен Уайта, конечно, стал откровением. Плюс ещё гол Леандро Троссара. Со счётом 5:0 «канониры» разнесли «синих».

«Тоттенхэм» в прошлом матче, наоборот, проиграл крупно. «Шпоры» в минувший уик-энд встречались с «Ньюкаслом», который отправил в их ворота четыре безответных матча. «Лилейно-белым» недоставало семи очков до «Астон Виллы», сыгравшей на три матча больше.

В первом тайме отчётной встречи «Тоттенхэм» много контролировал мяч, но счёт на табло к перерыву оказался для команды Постекоглу весьма разочаровывающим. На четырнадцатой минуте гости, казалось, забили гол ударом Хаверца, но офсайд там был у Эдегора.

Впрочем, совсем скоро «Арсенал» забил легитимно. Сака сделал подачу справа с углового к ближней штанге, а Хёйбьерг головой переправил мяч в свои ворота (0:1). Хозяева ответили двумя навесами Мэддисона слева и ударами Ромеро головой рядом со створом и в каркас ворот.

Новый угловой был у «Тоттенхэма» на левом фланге, после него Педро Порро пробил издали. Рикошет – и подхвативший мяч Микки ван де Вен упаковал сферу в ворота. Видеоассистенты просмотрели видеоповтор и нашли положение «вне игры».

«Арсенал» быстро качнул маятник в другую сторону. Кулушевски и Мэддисон упали в чужой штрафной – без последствий. Дальше пошла контратака «канониров», Хаверц отдал пас Саке, и тот из зоны правого инсайда поразил дальний угол (0:2).

На 38-й минуте преимущество «канониров» в счёте стало крупным. Деклан Райс навесил слева с углового, а Кай Хаверц беспрепятственно головой послал мяч в сетку (0:3). К этому времени «Тоттенхэм» играл уже без заменённого из-за травмы Вернера.

В конце тайма Сон открылся по центру под диагональ справа от Порро и где-то с линии штрафной запустил мяч над перекладиной. На первых минутах после перерыва неточными ударами со второго этажа обменялись Томиясу и Ромеро.

Троссар слева выдал мяч в центр на Саку, чей удар потащил ногой Викарио. Вообще-то «Арсенал» взял игру под свой контроль, однако не добил соперника, в отличие от матча с «Челси». «Канониры» сами позволили «шпорам» вернуться в игру.

Давид Райя просто подарил мяч от своих ворот Кристиану Ромеро, и тот поразил левый угол (1:3). Через десять минут Деклан Райс в собственной штрафной ударил по ноге Бену Дэвису. Главный арбитр Майкл Оливер поглядел видеоповтор и указал на точку.

Сон пробил с одиннадцатиметрового в левый угол на средней высоте, и Райя до мяча не добрался (2:3). В концовке «Тоттенхэм» устроил навал на ворота «Арсенала», и гостям в какой-то мере повезло не упустить победу в Северолондонском дерби.

«Арсенал» набрал 80 очков. «Манчестер Сити», у которого пока ещё 76 баллов и на два матча меньше, вот-вот сыграет против «Ноттингем Форест». А «Тоттенхэм» уступает «Астон Вилле» четвёртое место уже и по потерянным баллам.

Кирилл Иванцов