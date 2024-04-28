Две команды АПЛ вышли в Лигу чемпионов

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге проходило дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Команда Микеля Артеты обыграла принципиального соперника на его поле со счётом 3:2.

Как следствие, две команды АПЛ точно гарантировали себе места в Лиге чемпионов на следующий сезон – из топ-4 не выпадут «Арсенал» и «Манчестер Сити». За оставшиеся две путёвки поспорят три команды – «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». При этом мерсисайдцы почти гарантировали себе билет в Лигу чемпионов.

Напомним, что со следующего сезона розыгрыш Лиги чемпионов будет проводиться в другом формате.