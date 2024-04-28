«Борнмут» установил личный рекорд по количеству очков

В Англии проходят матчи 35-го тура АПЛ, «Борнмут» принимал дома «Брайтон» и нанёс тому крупное поражение, забив три безответных мяча. Теперь у подопечных Андони Ираолы 48 очков в турнирной таблице чемпионата, что стало новым личным рекордом клуба за всё время выступлений в высшей лиге английского футбола. Она занимает десятое место в турнирной таблице.

В следующем туре английского чемпионата «Борнмуту», однако, предстоит непростой гостевой матч - против лидирующего в турнирной таблице сверхмотивированного лондонского «Арсенала». Это случится четвёртого мая, в следующую субботу.