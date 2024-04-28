«Арсенал» упрочил лидерство, хотя едва не упустил, казалось, верную победу в битве с «Тоттенхэмом»

В центральном матче 35-го тура «Тоттенхэм» играл против «Арсенала». «Канониры» резво начали и повели после удара Кая Хаверца, но судьи усмотрели офсайд у Мартина Эдегора в развитии атаки. А повторное взятие ворот уже было по правилам. Букайо Сака подал угловой в район ближней штанги, а там Пьер-Эмиль Хёйбьерг в борьбе с соперником срезал мяч в сетку своих ворот - 0:1. В середине тайм снова голевой дуплет. У хозяев Педро Порро после подачи с углового и выноса наносил удар, отскок на Микки ван де Вена, и тот был точен - но вне игры здесь. Пока «Тоттенхэм» требовал пенальти после ряда единоборств, соперник контратаковал, и Сака справа прицельно пробил в дальний угол - 0:2. Вскоре еще один корнер гостей, после подачи Кай Хаверц без помех головой вколотил мяч в сетку - разгром.

«Шпоры» смогли отыграть один гол после перерыва после грубой ошибки голкипера соперника, который подарил мяч Кристиану Ромеро - 1:3. В концовке Деклан Райс сфолил в своей штрафной - пенальти, Сон Хын Мин с точки пробил слишком хорошо, чтобы кипер дотянулся - 2:3.

«Канониры» все же победили и на четыре очка оторвались от «Манчестер Сити», у которого в запасе два матча. Соперник же идет пятым, а зона Лиги чемпионов в семи очках.