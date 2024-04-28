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«Арсенал» упрочил лидерство, хотя едва не упустил, казалось, верную победу в битве с «Тоттенхэмом»

28 Апреля 2024 • 17:59 Комментировать (2)
Тоттенхэм
2:3
Арсенал
окончен

В центральном матче 35-го тура «Тоттенхэм» играл против «Арсенала». «Канониры» резво начали и повели после удара Кая Хаверца, но судьи усмотрели офсайд у Мартина Эдегора в развитии атаки. А повторное взятие ворот уже было по правилам. Букайо Сака подал угловой в район ближней штанги, а там Пьер-Эмиль Хёйбьерг в борьбе с соперником срезал мяч в сетку своих ворот - 0:1. В середине тайм снова голевой дуплет. У хозяев Педро Порро после подачи с углового и выноса наносил удар, отскок на Микки ван де Вена, и тот был точен - но вне игры здесь. Пока «Тоттенхэм» требовал пенальти после ряда единоборств, соперник контратаковал, и Сака справа прицельно пробил в дальний угол - 0:2. Вскоре еще один корнер гостей, после подачи Кай Хаверц без помех головой вколотил мяч в сетку - разгром.

«Шпоры» смогли отыграть один гол после перерыва после грубой ошибки голкипера соперника, который подарил мяч Кристиану Ромеро - 1:3. В концовке Деклан Райс сфолил в своей штрафной - пенальти, Сон Хын Мин с точки пробил слишком хорошо, чтобы кипер дотянулся - 2:3.

«Канониры» все же победили и на четыре очка оторвались от «Манчестер Сити», у которого в запасе два матча. Соперник же идет пятым, а зона Лиги чемпионов в семи очках.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:3Арсенал
  15'Хёйбьерг Пьер-Эмиль (0:1)
  27'Сака Букайо (0:2)
  38'Хаверц Кай (0:3)
(1:3) Ромеро Кристиан64'  
(2:3) Хын Мин Сон87'  
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро КристианВан де Вен МиккиДэвис Бен  81' 89' (Ло Чельсо Джовани ( 89') Хёйбьерг Пьер-Эмиль 64' (Биссума Ив ( 64') Бентанкур Родриго 46' (Сарр Пап Матар ( 46') Кулушевски Деян  77'Мэддисон Джеймс 64' (Ришарлисон ( 64') Вернер Тимо 31' (Джонсон Бреннан ( 31') Хын Мин Сон
Запасные: Дрэгушин РадуХиль БрианЭмерсон ЖуниорОстин Брендон
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосТомиясу ТакэхироЭдегор Мартин 89' (Кивёр Якуб ( 89') Парти Томас  83'Райс ДекланСака БукайоХаверц КайТроссар Леандро 63' (Мартинелли Габриэл ( 63')
Запасные: Виейра ФабиуНкетиа ЭддиЖоржиньо IIТимбер ЮрриенРемсдейл АаронСмит-Роу ЭмильЖезус ГабриэльЗинченко Александр
28 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон

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Комментарии (2) Все комментарии
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Zed2891
28 Апреля 2024 в 18:10
Молодцы конечно. Но объективно, чемпионами не становятся, так обсираясь во втором тайме. Хоть Сити и хромал полсезона, все равно как-то постабильней на дистанции.
Вот почему у Арсенала эта нервотрёпка весь сезон. Все в строю в кои то веки, лазарет не забит, игроки все под Ротету куплены, сыгрались уже, четыре года руководит и все равно, периодический валидол. Почему вдруг внезапно все куда-то исчезает и появляется расхлябанность. Ну чего этому "мастеру" ещё не хватает?
LMI
28 Апреля 2024 в 18:01
Очень, очень нужная победа. Но при этом весьма посредственная игра
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