«Борнмут» устроил разгром «Брайтону», почти не контролируя мяч

«Борнмут» почти не контролировал мяч в домашнем матче с ещё одним середняком, «Брайтоном», но успешно реализовал свои нечастые моменты. Уже на 13-й минуте Энес Унал головой пробил в защитника, а Маркос Сенеси добил. Энес Унал в хорошей ситуации не попал в рамку, но после перерыва ударом головой удвоил перевес своей команды. Хулио Энсисо мог делать счет разгромным, но минимально не попал. На 87-й минуте Джастин Клюйверт поставил точку в контратаке - 3:0.
«Борнмут» поднялся на 10-е место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Сенеси Маркос13'
|(2:0) Унал Энес52'
|(3:0) Клюйверт Джастин87'
Траверс Марк•Смит Адам•Сенеси Маркос• 8'Келли Ллойд•Уттара Данго•Семеньо Антуан•Скотт Алекс77' (Ааронс Макс (77') •Кук Льюис•Клюйверт Джастин 57'90' (Хилл Джеймс (90') •Унал Энес67' (Кристи Райан (67') •Соланке Доминик
Вербрюгген Барт•Оффиа Оделуга74' (Уэбстер Адам (74') •Данк Льюис•Роша Игор II74' (Вельтман Йоел (74') •Барко Валентин• 66'Гросс Паскаль•Гилмор Билли• 59'Буонанотте Факундо•Педро Жоао88' (Балеба Карлос (88') •Адингра Симон66' (Энсисо Хулио (66') •О’Махони Марк46' (Уэлбек Данни (46')
Запасные: Лаллана Адам•Фати Ансу•Стил Джейсон•Модер Якуб
28 апреля. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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