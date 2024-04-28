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«Борнмут» устроил разгром «Брайтону», почти не контролируя мяч

28 Апреля 2024 • 17:58 Комментировать
Борнмут
3:0
Брайтон
окончен

«Борнмут» почти не контролировал мяч в домашнем матче с ещё одним середняком, «Брайтоном», но успешно реализовал свои нечастые моменты. Уже на 13-й минуте Энес Унал головой пробил в защитника, а Маркос Сенеси добил. Энес Унал в хорошей ситуации не попал в рамку, но после перерыва ударом головой удвоил перевес своей команды. Хулио Энсисо мог делать счет разгромным, но минимально не попал. На 87-й минуте Джастин Клюйверт поставил точку в контратаке - 3:0.

«Борнмут» поднялся на 10-е место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Борнмут3:0Брайтон
(1:0) Сенеси Маркос13'  
(2:0) Унал Энес52'  
(3:0) Клюйверт Джастин87'  
Траверс МаркСмит АдамСенеси Маркос  8'Келли ЛлойдУттара ДангоСеменьо АнтуанСкотт Алекс 77' (Ааронс Макс ( 77') Кук ЛьюисКлюйверт Джастин  57' 90' (Хилл Джеймс ( 90') Унал Энес 67' (Кристи Райан ( 67') Соланке Доминик
Запасные: Мефам КрисМаккена КалланКинси-Уэллингс МаксвеллНето Мурара
Вербрюгген БартОффиа Оделуга 74' (Уэбстер Адам ( 74') Данк ЛьюисРоша Игор II 74' (Вельтман Йоел ( 74') Барко Валентин  66'Гросс ПаскальГилмор Билли  59'Буонанотте ФакундоПедро Жоао 88' (Балеба Карлос ( 88') Адингра Симон 66' (Энсисо Хулио ( 66') О’Махони Марк 46' (Уэлбек Данни ( 46')
Запасные: Лаллана АдамФати АнсуСтил ДжейсонМодер Якуб
28 апреля. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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