«Борнмут» устроил разгром «Брайтону», почти не контролируя мяч

«Борнмут» почти не контролировал мяч в домашнем матче с ещё одним середняком, «Брайтоном», но успешно реализовал свои нечастые моменты. Уже на 13-й минуте Энес Унал головой пробил в защитника, а Маркос Сенеси добил. Энес Унал в хорошей ситуации не попал в рамку, но после перерыва ударом головой удвоил перевес своей команды. Хулио Энсисо мог делать счет разгромным, но минимально не попал. На 87-й минуте Джастин Клюйверт поставил точку в контратаке - 3:0.

«Борнмут» поднялся на 10-е место, соперник - 12-й.