Тен Хаг вспомнил неудачный сезон «Манчестер Юнайтед» при Фергюсоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг указал на то, что командам всегда нужно время для развития. Давая комментарий, нидерландец вспомнил неудачный сезон под руководством сэра Алекса Фергюсона.

«Если говорить о великом «Манчестер Юнайтед», то люди забывают, что в сезоне 2004/2005 они не показывали великий футбол. Они строили команду, а это требует времени. Все забывают об этом – даже те, кто тогда играл в команде. Для прогресса нужно время», - сказал тен Хаг журналистам.

Напомним, что в субботу «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть на своём поле «Бёрнли» - матч завершился вничью со счётом 1:1. «Красные дьяволы» потеряли шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов.