Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поругался с Юргеном Клоппом перед выходом на замену в субботнем матче против «Вест Хэма» (ничья 2:2). После игры египтянин сказал, что если он заговорит, что будет жарко. Комментарий по поводу ситуации дал экс-игрок «красных» Джейми Каррагер.

«Мо Салах и Юрген Клопп – легенды «Ливерпуля». Нам не нужно принимать чью-либо сторону. Салах расстроен и зол. Учитывая, что он мало играет, в тот момент он не захотел обнимать босса, на что Юрген, понятное дело, возразил.

Комментарии Салаха в микст-зоне были глупостью, но пускай они сами разберутся с этим и насладятся последними неделями совместной работы. Они оказали друг другу огромную помощь во всём, чего добились в клубе», - написал Каррагер в социальных сетях.