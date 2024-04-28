Холанн – в запасе: «Манчестер Сити» объявил состав на игру с «лесниками»

В воскресенье вечером «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в стартовый состав на игру с «лесниками» таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол, Родри, Бернарду Силва, де Брёйне, Доку, Грилиш, Альварес.

Отметим, что восстановившийся после повреждения нападающий Эрлинг Холанн начнёт игру в запасе.

Матч «Ноттингем Форест» - «Манчестер Сити» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.