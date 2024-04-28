Всё идёт к тому, что следующим тренером «Ливерпуля» станет Арне Слот, который в последние годы хорошо показывает себя в «Фейеноорде». При этом, как сообщает The Times, роль Слота в английском клубе будет отличаться от той роли, которую имеет Юрген Клопп.

Слот будет больше тренером, чем менеджером – он будет отвечать главным образом за подготовку и игру команды. Нидерландец будет взаимодействовать со спортивным директором Ричардом Хьюзом, который будет ответственным за набор игроков и тому подобное. Слот и Хьюз вместе будет работать под руководством Майкла Эдвардса, футбольного директора «Ливерпуля».

Клопп, по сути, выполнял те функции, которые будут выполнять Слот и Хьюз – немец имел большое влияние в вопросе трансферов и других спортивных моментах.