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Роль Слота в «Ливерпуле» будет отличаться от роли Клоппа – раскрыта разница слухи

28 Апреля 2024 • 17:23 Комментировать

Всё идёт к тому, что следующим тренером «Ливерпуля» станет Арне Слот, который в последние годы хорошо показывает себя в «Фейеноорде». При этом, как сообщает The Times, роль Слота в английском клубе будет отличаться от той роли, которую имеет Юрген Клопп.

Слот будет больше тренером, чем менеджером – он будет отвечать главным образом за подготовку и игру команды. Нидерландец будет взаимодействовать со спортивным директором Ричардом Хьюзом, который будет ответственным за набор игроков и тому подобное. Слот и Хьюз вместе будет работать под руководством Майкла Эдвардса, футбольного директора «Ливерпуля».

Клопп, по сути, выполнял те функции, которые будут выполнять Слот и Хьюз – немец имел большое влияние в вопросе трансферов и других спортивных моментах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фейеноорд Юрген Клопп Арне Слот Майкл Эдвардс Ричард Хьюз ещё теги
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