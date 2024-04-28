«Бавария» хочет подписать звезду «Манчестер Сити»

«Бавария» строит планы по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Star on Sunday, мюнхенский гранд планирует предпринять попытку подписать защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

«Бавария» пыталась провернуть трансфер Уокера в прошлом году, но не получилось. Теперь гранд Бундеслиги снова нацелен на звёздного защитника.

В конце мая Кайл Уокер отметит свой 34-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста «Манчестер Сити» в 13 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Уокер провёл 41 матч, в которых записал на свой счёт пять голевых передач.