«Тоттенхэм» провёл переговоры по игроку сборной Украины

«Тоттенхэм» ведёт работу по усилению состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Sunday Mirror, на неделе представители лондонского клуба провели встречу с агентом полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова. «Шпоры» обсудили возможность летнего перехода 21-летнего футболиста.

Слухи связывают Судакова с рядом европейских топ-клубов. Ранее в «Шахтёре» говорили о том, что ближайшим летом талантливый полузащитник перейдёт в статусную команду.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Георгия Судакова в 25 миллионов евро. В 31 матче текущего сезона хавбек забил восемь голов.