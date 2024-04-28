«Боруссия» попытается договориться с «Манчестер Юнайтед» по Санчо

В зимнее трансферное окно вингер Джедон Санчо вернулся в «Боруссию» - дортмундцы арендовали игрока у «Манчестер Юнайтед» на вторую часть сезона. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, план «Боруссии» заключается в том, чтобы попытаться договориться с «красными дьяволами» о сохранении Санчо в клубе. При этом отмечается, что добиться успеха в своём стремлении оставить Джедона в команде «шмелям» будет непросто.

После возвращения в «Боруссию» Санчо провёл 16 матчей, в которых забил три гола и отдал два голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 25 миллионов евро.