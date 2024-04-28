«Тоттенхэм» потерял Вернера в дерби с «Арсеналом»

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходит дерби северного Лондона – «Тоттенхэм» против «Арсенала». Рулевому «шпор» Анге Постекоглу пришлось делать замену уже по ходу первого тайма. Дело в том, что травму получил нападающий Тимо Вернер. Вместо немца на футбольное поле в срочном порядке вышел Бреннан Джонсон.

После игры наверняка станет известно, насколько серьёзной является травма Вернера.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Тоттенхэм» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции на станицах портала LiveResult. Борющиеся за чемпионский титул «канониры» уже успели забить три гола в ворота принципиального соперника.