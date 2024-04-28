«Ливерпуль» возглавил Слот – документы готовы

Всё идёт к тому, что главным тренером «Ливерпуля» станет Арне Слот. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и «Фейеноорд» подготовили все документы для закрытия сделки.

«Ливерпуль» заплатит за Слота 9 миллионов евро. Ещё 2 миллиона будут заложены в сделку как бонусы. Общая сумма сделки с учётом всего тренерского штаба превысит 13 миллионов евро. Деньги будут выплачены в течение года.

Напомним, что Юрген Клопп по завершению сезона покинет «Ливерпуль» - об этом было объявлено ещё в январе.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 5 мая - против «Тоттенхэма».