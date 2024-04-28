«Тоттенхэм» и «Арсенал» озвучили составы на дерби

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт дерби северного Лондона – «Тоттенхэм» против «Арсенала».

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав таких игроков: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Дэвис, Хёйбьерг, Мэддисон, Бентанкур, Кулушевски, Вернер, Сон.

Рулевой «Арсенала» Микель Артета, в свою очередь, включил в основе таких исполнителей: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу, Райс, Парти, Эдегор, Сака, Хаверц, Троссар.

Матч «Тоттенхэм» - «Арсенал» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за дерби можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.