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«Тоттенхэм» и «Арсенал» озвучили составы на дерби

28 Апреля 2024 • 15:27 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Арсенал
1 4.50 X 4.30 2 1.73
1-й тайм

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт дерби северного Лондона – «Тоттенхэм» против «Арсенала».

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав таких игроков: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Дэвис, Хёйбьерг, Мэддисон, Бентанкур, Кулушевски, Вернер, Сон.

Рулевой «Арсенала» Микель Артета, в свою очередь, включил в основе таких исполнителей: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу, Райс, Парти, Эдегор, Сака, Хаверц, Троссар.

Матч «Тоттенхэм» - «Арсенал» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за дерби можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон

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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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