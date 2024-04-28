Андронов: «У «Арсенала» футбол лучше поставлен, чем у «Тоттенхэма»

Известный комментатор Алексей Андронов подлился мнением о поединке между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» в рамках 35-го тура Премьер-лиги.

«У «Арсенала» футбол лучше поставлен, чем у «Тоттенхэма». Более стабильна команда и все шансы на победу у нее есть», - передает слова Андронова «РБ Спорт».

Лондонское дерби состоится сегодня, 28 апреля, начало встречи – в 16:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

В преддверии поединка «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «канониры» располагаются на первой строчке.