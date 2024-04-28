Игрок «Арсенала» Сака высказался о Криштиану Роналду

«Я хочу достичь такого же уровня, чтобы проводить много матчей за сезон. Криштиану является в этом примером. Роналду превратился в машину по забиванию голов. Он вдохновил многих игроков, которые хотят пойти по его стопам. В то же время мне хочется оставаться самим собой и помогать «Арсеналу» побеждать», - цитирует Саку The Mirror.