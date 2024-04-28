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Джо Коул: «VAR лишает нас страсти в решающих моментах матчей»

28 Апреля 2024 • 12:08 Комментировать
Астон Вилла
2:2
Челси

Бывший игрок «Челси» Джо Коул высказался о работе системы VAR на матче 35-го тура АПЛ, в котором «синие» сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2).

Напомним, в концовке игры защитник «Челси» Аксель Дисаси забил гол, который впоследствии был отменён из-за фола Бенуа Бадьяшиля на Диего Карлосе.

«Из-за этого момента и ситуации в полуфинале Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» мы упустили отличную развязку в двух матчах. Я просто думаю, что с VAR мы не достигаем того, к чему стремились. Эта система лишает нас страсти в решающих моментах матчей», — цитирует Коула Eurosport.

Также Коул выразил мнение, что в моменте с нарушением правил Карлос спровоцировал Бадьяшиля.

На сегодняшний день «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от четвёртой «Астон Виллы» на 19 очков.  

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