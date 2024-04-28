Кунде может сменить «Барселону» на клуб АПЛ

Защитник сборной Франции и каталонской «Барселоны» Жюль Кунде может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По информации журналистов, в услугах 25-летнего футболиста заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». Сумма потенциального трансфера Кунде в английский клуб может составить 55-60 миллионов евро. Жюль связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник сыграл 29 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.