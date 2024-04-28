«Манчестер Юнайтед» готов купить звезду «Барселоны» за 80 млн евро

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. По данным Sport.es, в услугах уругвайского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Руководство «красных дьяволов» готово заплатить за игрока порядка 80 миллионов евро. В последние недели манкунианцы активизировали интерес к Араухо. Рональд может согласиться на переход, поскольку английский гранд готов предложит ему более выгодные условия, чем в «Барселоне».

Трудовое соглашение защитника с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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