Артета отреагировал на победу «Манчестер Сити» со счётом 4:0

«Очередной поединок, в котором команда Гвардиолы одержала уверенную победу. Мы не можем никак повлиять на них. Будем делать то, что должны. Приложим все усилия, для победы над «Тоттенхэмом». Если это получится, то в следующей игре снова будем стремиться только к победе», - рассказал испанский специалист во время пресс-конференции.