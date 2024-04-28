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Артета отреагировал на победу «Манчестер Сити» со счётом 4:0

28 Апреля 2024 • 10:54 Комментировать

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о недавней победе «Манчестер Сити» над «Брайтоном» со счетом 4:0.

«Очередной поединок, в котором команда Гвардиолы одержала уверенную победу. Мы не можем никак повлиять на них. Будем делать то, что должны. Приложим все усилия, для победы над «Тоттенхэмом». Если это получится, то в следующей игре снова будем стремиться только к победе», - рассказал испанский специалист во время пресс-конференции.

Дерби «Тоттенхэма» и «Арсенала» состоится сегодня, 28 апреля, начало запланировано в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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