Почеттино рассказал о травме Тьяго Силвы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о характере травмы защитника Тьяго Силвы, которую он получил по ходу матча 35-го тура АПЛ против «Астон-Виллы» (2:2).

Напомним, 39-летний бразилец был заменён на 90-й минуте встречи на Акселя Дисаси. По словам Почеттино, Силва почувствовал болезненные ощущения в паху.

«Нам нужно оценить состояние Тьяго, и тогда будет видно. У него болезненные ощущения в паху», — цитирует Почеттино Football London.

В текущем сезоне Силва провёл за «Челси» 34 матча и сумел отметиться в них четырьмя забитыми мячами. Контракт опытного защитника с лондонским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.