Титов сделал прогноз на дерби «Тоттенхэм» - «Арсенал»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем поединке между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

«Тоттенхэм» на своем поле опасен. У него прекрасная группа атаки, которая любому сопернику доставит проблемы. Поэтому попробую сыграть аккуратно - «Арсенал» не проиграет и тотал больше 1,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Лондонское дерби состоится сегодня, 28 апреля, начало запланировано в 16:00 по московскому времени. Перед этой встречей «канониры» занимают первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а «шпоры» находятся на пятой позиции.