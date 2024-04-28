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Галлахер прокомментировал ничью в матче с «Астон Виллой»

28 Апреля 2024 • 09:05 Комментировать

Хавбек лондонского «Челси» Конор Галлахер высказался о ничейном результате поединка против бирмингемской «Астон Виллы». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы имели шансы на победу, команда продемонстрировала свой характер. Гол в конце должны были засчитать, однако не мне выносить решения. Мы можем высоко держать голову и напитываться уверенностью», - приводит слова полузащитника BBC.

После 33 сыгранных матчей подопечные Маурисио Почеттино занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем поединке Премьер-лиги «пенсионеры» на выезде встретятся с «Тоттенхэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер
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