Галлахер прокомментировал ничью в матче с «Астон Виллой»

Хавбек лондонского «Челси» Конор Галлахер высказался о ничейном результате поединка против бирмингемской «Астон Виллы». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы имели шансы на победу, команда продемонстрировала свой характер. Гол в конце должны были засчитать, однако не мне выносить решения. Мы можем высоко держать голову и напитываться уверенностью», - приводит слова полузащитника BBC.

После 33 сыгранных матчей подопечные Маурисио Почеттино занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем поединке Премьер-лиги «пенсионеры» на выезде встретятся с «Тоттенхэмом».