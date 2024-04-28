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Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля»

28 Апреля 2024 • 02:19 Комментировать
Вест Хэм
2:2
Ливерпуль

Дэвид Мойес, наставник «Вест Хэма», высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

Мойес отметил, что рад скорому уходу Клоппа.

Напомним, в субботу «Вест Хэм» на своём поле принимал «Ливерпуль», команды не смогли выявить победителя – 2:2.

- Я рад, что Клопп уйдет в конце сезона. Чёрт возьми, он слишком хорош и зубы у него уж слишком сверкают. Роль Клоппа в успехах «Ливерпуля» очень большая, его можно называть отцом этой команды. Пошевеливайся, Юрген! Уходи скорее, - сказал Мойес на пресс-конференции после матча.

«Ливерпуль» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 75 очков. «Вест Хэм» идёт на восьмой строчке с 49 баллами в активе.


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Ливерпуль Вест Хэм Дэвид Мойес Юрген Клопп ещё теги

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