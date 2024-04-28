Игрок «Челси» Мадуэке: «Мы должны были победить»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке высказался о матче 35-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой».

Напомним, встреча завершилась вничью, команды забили друг другу по два гола. «Челси» мог вырвать победу в этой игре, однако судья не засчитал гол «синих» в компенсированное время, зафиксировав нарушение правил.

- Должны ли мы были получить три очка? Да. Считаю, что гол должен был быть засчитан. Больше мне нечего сказать по этому поводу. Последняя игра (с «Арсеналом» - 0:5) была ужасной, сегодня на протяжении 70 минут мы играли великолепно. Мы приехали сюда за победой, но не получилось, - цитирует Мадуэке ВВС.

«Челси» с 48 баллами в активе занимает девятое место в таблице АПЛ. В следующем туре команда Маурисио Почеттино на своём поле примет «Тоттенхэм», матч пройдёт 2 мая и начнётся в 21:30 по мск.