Почеттино – об отмене гола «Челси»: «Это болезненная ситуация, которая вредит английскому футболу»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино недоволен тем, что гол его команды в компенсированное время был отменён.

Напомним, встреча между «Астон Виллой» и «Челси» в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги завершилась со счётом 2:2. «Синие» отыграли со счёта 0:2 и могли вырвать победу в концовке, но арбитр отменил взятие ворот из-за нарушения правил во время атаки коллектива Почеттино.

- Все, кто смотрел этот матч, испытают разочарование. Другое дело, если бы судья не засчитал гол из-за нарушения, а потом обратился к видеоповтору, чтобы убедиться в своём решении. Другое дело то, что было на самом деле, это бред, мне сложно принять такое решение. Это болезненная ситуация, которая вредит английскому футболу, - сказал аргентинский специалист на пресс-конференции.