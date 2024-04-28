Эмери: «Астон Вилла» добилась хорошего результата

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о прошедшем матче с «Челси».

Встреча 35-го тура чемпионата Англии завершилась со счётом 2:2. Отметим, что в концовке команда Эмери могла и вовсе проиграть, но гол «Челси» в компенсированное время не был засчитан.

- Сегодня соперник показал хорошую игру. Но мы добились хорошего результата. В первом тайме мы играли отлично, хорошо играли в защите и не допускали моментов у своих ворот. Нам нужно было больше владеть мячом, но против «Челси» это сложно сделать. Теперь все наши мысли будут о матче с «Олимпиакосом» в четверг, это будет сложный матч, - цитирует испанского тренера ВВС.