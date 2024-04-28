«Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

«Манчестер Юнайтед» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» и «Челси» сыграли вничью, забив друг другу по два гола.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед», идущий в настоящий момент на шестом месте, не сможет подняться в топ-4 АПЛ в этом сезоне. Отставание «красных дьяволов» от «Астон Виллы», которая идёт на четвёртой строчке, составляет 13 очков.

В субботу «Манчестер Юнайтед» на своём поле потерял очки в матче с «Бёрнли», сыграв вничью (2:2). В следующем туре команда тен Хага встретится с «Кристал Пэлас».